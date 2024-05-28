الكاتب والصحافيّ أنطوان سلامة لـ هنا بيروت: زيارة الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى لبنان إستطلاعية وكل المؤشرات توحي أنه أتى ليسمع ولا يملك ما يقوله لكن هناك "قطبة مخفية"

معلومات الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون شددت على ضرورة انتخاب رئيس قبل تموز وعبرت عن خشيتها من تدهور الوضع الامني في الجنوب كما جرى عرضٌ لخطورة ابقاء الوضع على ما هو عليه من دون رئاسة