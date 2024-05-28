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الاقطاب الموارنة الاربعة في الساحة... من هو الرئيس؟ التفاصيل في النشرة المسائية
2024-05-28 | 12:38
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الاقطاب الموارنة الاربعة في الساحة... من هو الرئيس؟ التفاصيل في النشرة المسائية
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مراسلة الجديد: نقاش حول خطة للنزوح السوري خلال الجلسة الوزارية في السراي عقب عرض نسخة عن كلمة وزير الخارجية في بروكسل
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