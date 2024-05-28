معلومات الجديد: الجهود الدولية تصطدم بموقف حزب الله الثابت بان لا دخول لا في الرئاسة ولا في مفاوضات الحدود قبل وقف الحرب في غزة وطالما أن نتنياهو مستمر بحربه فلا حل في لبنان