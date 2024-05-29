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معلومات الجديد: فرنجية طرح أمام لودريان ان ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب ليعرف من هو الذي يحظى بتوافق وطني
2024-05-29 | 13:20
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معلومات الجديد: فرنجية طرح أمام لودريان ان ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب ليعرف من هو الذي يحظى بتوافق وطني
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