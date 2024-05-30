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توفيق سلطان: المشكلة بالوجود السوري تقتضي الحوار مع الدولة السورية
2024-05-30 | 10:13
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توفيق سلطان: المشكلة بالوجود السوري تقتضي الحوار مع الدولة السورية
توفيق سلطان: المشكلة بالوجود السوري تقتضي الحوار مع الدولة السورية
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