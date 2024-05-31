مراسل الجديد: إستهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة ووقوع اصابات

عاجل
نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة
نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة
نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير
نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير
نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين
نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين
نصر الله: يجب أن ننظر إلى هذه المعركة في منطقتنا على أنها معركة وجود ومعركة مصير والانتصار فيها سيكون له آثاراً إيجابية على المنطقة على المستويات كافة
نصر الله: يجب أن ننظر إلى هذه المعركة في منطقتنا على أنها معركة وجود ومعركة مصير والانتصار فيها سيكون له آثاراً إيجابية على المنطقة على المستويات كافة
صفارات الإنذار تدوي في عكا
صفارات الإنذار تدوي في عكا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
27 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خاص الجديد

مراسل الجديد: إستهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة ووقوع اصابات

2024-05-31 | 07:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: إستهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة ووقوع اصابات
مراسل الجديد: إستهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة ووقوع اصابات
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: إستهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة ووقوع اصابات

خاص الجديد

محليات

الجديد:

إستهداف

سيارة

إسعاف

تابعة

للهيئة

الصحية

الاسلامية

الناقورة

ووقوع

اصابات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: إستشهاد مسعف وجرح اخر نتيجة الغارة التي استهدفت سيارة للهيئة الصحية في الناقورة
هنا بيروت - توفيق سلطان - الحلقة الكاملة

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024