الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:45
إلى سكان العالم العربي.. انتم على موعد مع حدث فلكي "نادر جدا"
02:30
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
15:54
قتلت طفلتها وأغرقت ابنها ثم سلمت نفسها للشرطة!
15:45
مشاهد مرعبة .. رياح قوية تدفع بعمال بعيداً عن مبنى شاهق
2024-05-30
بالفيديو - ولي أمر يعتدي على استاذ بـ"القنوة"
خاص الجديد
مواد قابلة للاشتعال في معمل الزوق ووزير البيئة يعاين.. فما هي النتائج في النشرة المسائية بعد قليل
2024-05-31 | 12:32
A-
A+
مواد قابلة للاشتعال في معمل الزوق ووزير البيئة يعاين.. فما هي النتائج في النشرة المسائية بعد قليل
مقالات ذات صلة
غيّروا اساميكم اذا فيكم لكن ماذا عن لون عيونكم؟ تحذير طبي في النشرة المسائية بعد قليل
لودريان يكلف الاشتراكي هذه المهمة.. في النشرة المسائية بعد قليل
صلاحيات المكاتب الجمركية مع الزميل رياض قبيسي في النشرة المسائية بعد قليل
مواد قابلة للاشتعال في معمل الزوق ووزير البيئة يعاين.. فما هي النتائج في النشرة المسائية بعد قليل
خاص الجديد
قابلة
للاشتعال
الزوق
ووزير
البيئة
يعاين..
النتائج
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: إستهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة ووقوع اصابات
هنا بيروت - توفيق سلطان - الحلقة الكاملة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:11
معلومات الجديد: المهمة ستحمل عنوان تقريب فكرة التشاور من الجلسات المفتوحة بغية الوصول الى تشاور غير مشروط وجلسات لا يعرقلها فض النصاب
13:11
معلومات الجديد: المهمة ستحمل عنوان تقريب فكرة التشاور من الجلسات المفتوحة بغية الوصول الى تشاور غير مشروط وجلسات لا يعرقلها فض النصاب
13:11
مصادر الجديد: فكرة الجولة أتت بناء على تمنٍ من لودريان الذي يرى في موقف وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي وسطية تلقى قبولا من كل الاطراف
13:11
مصادر الجديد: فكرة الجولة أتت بناء على تمنٍ من لودريان الذي يرى في موقف وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي وسطية تلقى قبولا من كل الاطراف
13:10
معلومات الجديد: نواب كتلة اللقاء الديمقراطي ينطلقون الاسبوع المقبل بجولة رئاسية على كل الافرقاء اللبنانيين
13:10
معلومات الجديد: نواب كتلة اللقاء الديمقراطي ينطلقون الاسبوع المقبل بجولة رئاسية على كل الافرقاء اللبنانيين
يحدث الآن
عربي و دولي
14:27
بايدن: حان الوقت لانتهاء الحرب
محليات
14:08
الحزب ينعي الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي من مدينة بنت جبيل
عربي و دولي
13:45
بايدن: سنضمن دوما حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وقد حان وقت إنهاء الحرب في غزة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-05-30
أمن الدولة في النبطيّة تكشف خيوط "النّسكافيه المغشوش"
2024-05-24
بري بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: فلنسارع إلى التقاط اللحظة الراهنة إنقاذا للبنان
2024-04-25
بالفيديو - محامية تتعرض للضرب أمام المحكمة الجعفرية
2023-06-15
صورة رومانسيّة لـ ماريتا الحلاني مع زوجها كميل أبي خليل في المالديف
06:50
سجال بين جورج عقيص ومحمد حمدان حول مزارع شبعا .. حمدان: لنخرج قضية المزارع من البازار السياسي
2024-03-10
السيد حسن "لم يكن يعلم" بـ حادثة الأسر في 2006... إليكم ما أعلنه سركيس نعوم
بالفيديو
بالفيديو
13:15
النشرة الجوية 31-05-2024
13:11
مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024
10:18
هنا بيروت - منير يونس - 31-5-2024
08:40
منير يونس يكشف عن الاموال التي تم تحويلها إلى سويسرا
07:18
مراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات جنوب لبنان
06:30
الحدث - جورج عقيص - محمد حمدان - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
16:29
بعد ضبط كمية من الطحين الفاسد... بيان لشركة "Wooden bakery"
محليات
16:29
بعد ضبط كمية من الطحين الفاسد... بيان لشركة "Wooden bakery"
منوعات
09:45
إلى سكان العالم العربي.. انتم على موعد مع حدث فلكي "نادر جدا"
منوعات
09:45
إلى سكان العالم العربي.. انتم على موعد مع حدث فلكي "نادر جدا"
منوعات
15:54
قتلت طفلتها وأغرقت ابنها ثم سلمت نفسها للشرطة!
منوعات
15:54
قتلت طفلتها وأغرقت ابنها ثم سلمت نفسها للشرطة!
منوعات
15:45
مشاهد مرعبة .. رياح قوية تدفع بعمال بعيداً عن مبنى شاهق
منوعات
15:45
مشاهد مرعبة .. رياح قوية تدفع بعمال بعيداً عن مبنى شاهق
محليات
15:13
هوكشتاين يكشف عن مقترح لاتفاق حول الحدود بين "إسرائيل" ولبنان... ماذا في تفاصيل؟
محليات
15:13
هوكشتاين يكشف عن مقترح لاتفاق حول الحدود بين "إسرائيل" ولبنان... ماذا في تفاصيل؟
منوعات
02:30
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
منوعات
02:30
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024