الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:45
إلى سكان العالم العربي.. انتم على موعد مع حدث فلكي "نادر جدا"
02:30
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
2024-05-30
قتلت طفلتها وأغرقت ابنها ثم سلمت نفسها للشرطة!
2024-05-30
مشاهد مرعبة .. رياح قوية تدفع بعمال بعيداً عن مبنى شاهق
2024-05-30
بالفيديو - ولي أمر يعتدي على استاذ بـ"القنوة"
خاص الجديد
معلومات الجديد: المهمة ستحمل عنوان تقريب فكرة التشاور من الجلسات المفتوحة بغية الوصول الى تشاور غير مشروط وجلسات لا يعرقلها فض النصاب
2024-05-31 | 13:11
A-
A+
معلومات الجديد: المهمة ستحمل عنوان تقريب فكرة التشاور من الجلسات المفتوحة بغية الوصول الى تشاور غير مشروط وجلسات لا يعرقلها فض النصاب
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: بري شدد خلال اللقاء مع لودريان على مسألة التشاور الداخلي بين الافرقاء على اعتبار انه مفتاح الرئاسة
معلومات الجديد: الرئيس ميقاتي ينتظر من مجلس النواب في الجلسة التشاورية الاربعاء المقبل تقديم توصياته حول هبة المليار يورو ليتم اقرارها لاحقا في مجلس الوزراء
النائب جورج عقيص لـ #الجديد: لسنا ضد التشاور بين الفرقاء للوصول الى خيار ثالث شرط سحب المرشَحين اللذين خاضا معركة 14 حزيران الماضي
معلومات الجديد: المهمة ستحمل عنوان تقريب فكرة التشاور من الجلسات المفتوحة بغية الوصول الى تشاور غير مشروط وجلسات لا يعرقلها فض النصاب
خاص الجديد
محليات
الجديد:
المهمة
ستحمل
عنوان
تقريب
التشاور
الجلسات
المفتوحة
الوصول
تشاور
مشروط
وجلسات
يعرقلها
النصاب
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: إستهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة ووقوع اصابات
هنا بيروت - توفيق سلطان - الحلقة الكاملة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:11
مصادر الجديد: فكرة الجولة أتت بناء على تمنٍ من لودريان الذي يرى في موقف وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي وسطية تلقى قبولا من كل الاطراف
13:11
مصادر الجديد: فكرة الجولة أتت بناء على تمنٍ من لودريان الذي يرى في موقف وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي وسطية تلقى قبولا من كل الاطراف
13:10
معلومات الجديد: نواب كتلة اللقاء الديمقراطي ينطلقون الاسبوع المقبل بجولة رئاسية على كل الافرقاء اللبنانيين
13:10
معلومات الجديد: نواب كتلة اللقاء الديمقراطي ينطلقون الاسبوع المقبل بجولة رئاسية على كل الافرقاء اللبنانيين
12:38
غيّروا اساميكم اذا فيكم لكن ماذا عن لون عيونكم؟ تحذير طبي في النشرة المسائية بعد قليل
12:38
غيّروا اساميكم اذا فيكم لكن ماذا عن لون عيونكم؟ تحذير طبي في النشرة المسائية بعد قليل
يحدث الآن
كرة القدم
17:29
حزب الله ينعي الشهيد أحمد محمد طبوش من بلدة كفرملكي الجنوبية
محليات
16:15
مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات الميدانية على الجبهة الحدودية
محليات
16:13
مراسل الجديد: الطيران المعادي يشن غارات على بلدة الخيام
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
01:52
فيديو - جمهور بالميراس يودّع نجم ريال مدريد الجديد
2024-04-08
غارة إسرائيلية على قرية السلطانية جنوب لبنان فجراً
02:19
لويس هاميلتون يكشف عن طلب مفاجئ يقدمه له معجبون
09:45
إلى سكان العالم العربي.. انتم على موعد مع حدث فلكي "نادر جدا"
03:17
فضيحة في بطولة تحت 14 عاماً: فاز (43-1) وتُوّج باللقب !!
2024-04-26
حزب الله ينعي الشهيد فرج الله علي حمود من بلدة كفركلا الجنوبية
بالفيديو
بالفيديو
13:15
النشرة الجوية 31-05-2024
13:11
مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024
10:18
هنا بيروت - منير يونس - 31-5-2024
08:40
منير يونس يكشف عن الاموال التي تم تحويلها إلى سويسرا
07:18
مراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات جنوب لبنان
06:30
الحدث - جورج عقيص - محمد حمدان - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
09:45
إلى سكان العالم العربي.. انتم على موعد مع حدث فلكي "نادر جدا"
منوعات
09:45
إلى سكان العالم العربي.. انتم على موعد مع حدث فلكي "نادر جدا"
منوعات
02:30
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
منوعات
02:30
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
محليات
07:18
مراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات جنوب لبنان
محليات
07:18
مراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات جنوب لبنان
عربي و دولي
08:42
سريع: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية "أيزنهاور" وأصبناها بدقة!
عربي و دولي
08:42
سريع: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية "أيزنهاور" وأصبناها بدقة!
عربي و دولي
08:26
رويترز عن مسؤول "اسرائيلي": هناك اقتراح بترتيبات لهدنة!
عربي و دولي
08:26
رويترز عن مسؤول "اسرائيلي": هناك اقتراح بترتيبات لهدنة!
عربي و دولي
08:51
رحلات عسكرية بريطانية إلى "اسرائيل"!
عربي و دولي
08:51
رحلات عسكرية بريطانية إلى "اسرائيل"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024