قطع مسيرة هرمز ٩٠٠ للبيع!! واسرائيل تبحث عن الفقيدة التفاصيل في النشرة المسائية

مصادر الجديد: بري ثابت في مفاوضاته وعلى قواعده بأن الكلام عن الحدود الجنوبية يبدأ فور وقف إطلاق النار في غزة مما ينعكس على الجبهة الجنوبية ليبدأ بعدها التفاوض بإيجابية