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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على بلدة ميس الجبل
2024-06-02 | 05:36
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على بلدة ميس الجبل
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مراسل الجديد: شهيدان مدنيان بعد الغارة الاسرائيلية على بلدة حولا
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