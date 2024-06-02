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النائب هادي أبو الحسن لـ #الجديد: الاستعصاء الرئاسي وواقع الجنوب والأزمة الاقتصادية والنزوح السوري ملفات تستلزم سلطة في لبنان قوامها رئيس الجمهورية
2024-06-02 | 12:55
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النائب هادي أبو الحسن لـ #الجديد: الاستعصاء الرئاسي وواقع الجنوب والأزمة الاقتصادية والنزوح السوري ملفات تستلزم سلطة في لبنان قوامها رئيس الجمهورية
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النائب هادي أبو الحسن لـ #الجديد: الاستعصاء الرئاسي وواقع الجنوب والأزمة الاقتصادية والنزوح السوري ملفات تستلزم سلطة في لبنان قوامها رئيس الجمهورية
خاص الجديد
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