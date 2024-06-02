حسين أيوب لـ وهلق شو: الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كان يتوقع أن يسمع ما سمعه خلال زيارته الى لبنان وهو سأل رئيس كتلة الوفاء لمقاومة النائب محمد رعد 3 مرات بشأن موقف الحزب بفصل الملف الرئاسي عن الأحداث الجارية في المنطقة وقد سمع من رعد أنّ لا ربط ب