الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كان يملك معطيات سمحت له بأن يرسم خارطة طريق واضحة وهو سمع من المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بأن الإتفاق الحدودي مُنجز