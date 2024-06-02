وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري لـ وهلق شو: ما حصل في مجلس الوزراء هو مناقشات حول الوفد الذي سيذهب الى سوريا ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر