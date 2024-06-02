الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
14:23
شاهد - لحظة إنهيار مبنى في أحد شوارع إسطنبول
07:38
فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يُثير غضب "اسرائيل"!
06:25
بالفيديو - "سباق دحرجة" للفوز بقرص من الجبن!
03:02
فيديو يتسبب بإقالة سفير من منصبه!
2024-06-01
فيديو - مشاهد إنتشال شهداء "المشهد الأسطوري" بمخيم جباليا تغزو منصات التواصل
خاص الجديد
هنري الخوري لـ وهلق شو: موقف أوروبا واضح بشأن بقاء النازحين السوريين ولكن هذا لا يمنع الحكومة اللبنانية من الإصرار على موقفها
2024-06-02 | 15:20
A-
A+
هنري الخوري لـ وهلق شو: موقف أوروبا واضح بشأن بقاء النازحين السوريين ولكن هذا لا يمنع الحكومة اللبنانية من الإصرار على موقفها
مقالات ذات صلة
ميقاتي: عبرّنا أولاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية إعادة النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بادارة أزمة النازحين السوريين في لبنان وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوض
هنري الخوري لـ وهلق شو: تركيا ليست على تواصل مع سوريا مع ذلك هي "تتصرّف" بشأن ملف النزوح السوري وكلامي هذا لا يعني عدم التواصل مع الدولة السورية
هنري الخوري لـ وهلق شو: التمدّد السوري يهدّد وجود الدولة اللبنانية وأنا أدعو لتطبيق القانون لأنه الطريق الوحيد الذي يوصلنا الى الحلّ
هنري الخوري لـ وهلق شو: موقف أوروبا واضح بشأن بقاء النازحين السوريين ولكن هذا لا يمنع الحكومة اللبنانية من الإصرار على موقفها
خاص الجديد
محليات
الخوري
أوروبا
النازحين
السوريين
الحكومة
اللبنانية
الإصرار
موقفها
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الطيران الحربي "الاسرائيلي" يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة حولا
بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي.. الممثلة السورية نسرين طافش بتطل بأجرأ حوار في "كتاب الشهرة" الآن على الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:37
علاء موسى لـ وهلق شو: إذا رفضت "إسرائيل" مقترح بايدن هذا سيسبب مشكلة كبيرة وننتظر في المرحلة المقبلة كيف ستتصرّف أميركا حيال هذا الأمر
16:37
علاء موسى لـ وهلق شو: إذا رفضت "إسرائيل" مقترح بايدن هذا سيسبب مشكلة كبيرة وننتظر في المرحلة المقبلة كيف ستتصرّف أميركا حيال هذا الأمر
16:30
علاء موسى لـ وهلق شو: كلام الرئيس الأميركي بشأن المقترح الأخير أمر لافت وهذه المبادرة أتت بعد جهود ومفاوضات طويلة من قبل الوسطاء
16:30
علاء موسى لـ وهلق شو: كلام الرئيس الأميركي بشأن المقترح الأخير أمر لافت وهذه المبادرة أتت بعد جهود ومفاوضات طويلة من قبل الوسطاء
16:28
علاء موسى لـ وهلق شو: لم أسمع من لودريان أي كلام بشأن زوال لبنان السياسي وبقاء لبنان الجغرافي
16:28
علاء موسى لـ وهلق شو: لم أسمع من لودريان أي كلام بشأن زوال لبنان السياسي وبقاء لبنان الجغرافي
يحدث الآن
عربي و دولي
16:39
"خيبة أمل جديدة" بين نتنياهو وبايدن
خاص الجديد
16:37
علاء موسى لـ وهلق شو: إذا رفضت "إسرائيل" مقترح بايدن هذا سيسبب مشكلة كبيرة وننتظر في المرحلة المقبلة كيف ستتصرّف أميركا حيال هذا الأمر
خاص الجديد
16:30
علاء موسى لـ وهلق شو: كلام الرئيس الأميركي بشأن المقترح الأخير أمر لافت وهذه المبادرة أتت بعد جهود ومفاوضات طويلة من قبل الوسطاء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-05-31
النائب جورج عقيص لـ #الجديد: لسنا ضد التشاور بين الفرقاء للوصول الى خيار ثالث شرط سحب المرشَحين اللذين خاضا معركة 14 حزيران الماضي
2023-08-03
ميدالية ذهبية وفضية للبنان في بطولة العالم بالبندقية الهوائية
2023-12-16
الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد
2023-10-01
الصحافي محمد شقير لـ"هنا بيروت": حتى ليل الجمعة لم يحصل اي لقاء بين سليمان فرنجية والموفد القطري وما نُشر يقع ضمن نطاق اقصاء مرشح لرئاسة الجمهورية
2023-11-11
البيان الختامي لـ قمة الرياض... إليكم ما جاء فيه
2023-10-10
وئام وهاب : حزب الله لا يريد الحرب لكنه لا يهرب منها
بالفيديو
بالفيديو
13:26
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2024
13:24
النشرة الجوية 02-06-2024
12:33
بعد نهار "مُشتعل" جنوباً.. مراسل الجديد ينقل لنا المشهد المسائي
10:29
تصعيد "اسرائيلي" جنوباً والحزب يُشــعل الشمال!
10:27
علي كمون يفصّل أرقام "الوجود السوري" في لبنان وتداعياته
10:25
حسان الحسن يكشف تفاصيل زيارة وزير الطاقة إلى سوريا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
03:02
فيديو يتسبب بإقالة سفير من منصبه!
منوعات
03:02
فيديو يتسبب بإقالة سفير من منصبه!
منوعات
07:38
فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يُثير غضب "اسرائيل"!
منوعات
07:38
فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا يُثير غضب "اسرائيل"!
محليات
02:12
الحزب يشن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية في الجولان المحتل!
محليات
02:12
الحزب يشن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية في الجولان المحتل!
عربي و دولي
04:19
بالفيديو - لحظة إنهيار مبنى سكني في اسطنبول!
عربي و دولي
04:19
بالفيديو - لحظة إنهيار مبنى سكني في اسطنبول!
عربي و دولي
10:09
بالفيديو - "الشمال يشتعل" .. هكذا علّق مراسل العدو الاسرائيلي!
عربي و دولي
10:09
بالفيديو - "الشمال يشتعل" .. هكذا علّق مراسل العدو الاسرائيلي!
محليات
10:00
الحزب في بيانه الخامس لليوم: كمين مُحكم في موقع العبّاد!
محليات
10:00
الحزب في بيانه الخامس لليوم: كمين مُحكم في موقع العبّاد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024