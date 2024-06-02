علاء موسى لـ وهلق شو: العمل السياسي مستمرّ وعلينا كلجنة خماسية تجاوز العقبات ونحن نتفاعل مع ما يأتينا من القوى السياسية

علاء موسى لـ وهلق شو: إذا أردت أن تدافع عن حقوقك يجب أن تكون بحالة من الإستقرار ووجود رئيس في لبنان سيساهم في تعزيز موقفه لتحقيق مصالحه وعلينا أن نتجاوز ما يحصل في غزة فيما يخصّ الملف الرئاسي