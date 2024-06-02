علاء موسى لـ وهلق شو: وليد بيك جنبلاط سياسي بارع وحركته يمكن أن تؤدي الى مكان جيّد

علاء موسى لـ وهلق شو: إنطباع لودريان إيجابي وهو إرتاح نسبياً لما سمعه من القوى السياسية إذ يعتبر أنه يمكن البناء على هذه المواقف لإحداث تقدمٍ بالملف الرئاسي