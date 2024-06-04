بالفيديو - هند الخضري عن المقترح الأميركي "الخيبة كبيرة" والشعب الفلسطيني "فقد الأمل"

خضري وفي حديث لها، ضمن برنامج "الحدث" عبر قناة "الجديد"، شدّدت على أن "لدى سكان قطاع غزة حب للحياة وهم يسعون دائماً لكسر الإحتلال"، موضحةً أن "الشعب هنا جبّار وصامد وكل فرد يتحدى "إسرائيل" بالطريقة الخاصة به".ومضت قائلةً: "كل شخص نزح من شمال قطاع غزة حلمه أن يعود اليه.. وإكتشف السكان بأن أوامر الإحتلال بوجوب الإنتقال الى مناطق آمنة هي أكبر كذبة إذ تمّ إستهدافهم هناك".