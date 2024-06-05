مراسلة الجديد: مُطلق النار استقل حافلة من بلدة مجدل عنجر وتوجه نحو محيط السفارة الاميركية في منطقة عوكر

مراسلة الجديد: الجيش اللبناني يطوق بلدات بقاعية على خلفية هجوم السفارة الأميركية في عوكر ويقوم بمداهمة عدد من المنازل بين مجدل عنجر والصويري بعد أن تبين أن مطلق النار مقيم في مجدل عنجر