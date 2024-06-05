مراسلة الجديد: قبل نقل المدعو "ق.ف" مُطلق النار على السفارة الاميركية إلى المستشفى العسكري اعترف انه اقدم على هذا الفعل نصرة لغزة والان خضع لعملية جراحية ووضعه مستقر