مصدر أمني لـ #الجديد: توقيف المدعو "ا. ز" والمدعو "ع.ج" وهو شيخ سوري الجنسية على خلفية تلقي مُطلق النار على السفارة الاميركية عندهما تعاليم دينية و3 من أفراد عائلته