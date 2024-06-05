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خاص الجديد
مصادر قواتية مشاركة بـ لقاء الدوحة لـ الجديد: لم يُعرض أي مخطط جاهز على الوفد النيابي والقطري يريد حلحلة العقد وتقريب وجهات النظر
2024-06-05 | 13:12
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مصادر قواتية مشاركة بـ لقاء الدوحة لـ الجديد: لم يُعرض أي مخطط جاهز على الوفد النيابي والقطري يريد حلحلة العقد وتقريب وجهات النظر
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مصادر قواتية مشاركة بـ لقاء الدوحة لـ الجديد: لم يُعرض أي مخطط جاهز على الوفد النيابي والقطري يريد حلحلة العقد وتقريب وجهات النظر
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مراسلة الجديد: الجيش اللبناني يطوق بلدات بقاعية على خلفية هجوم السفارة الأميركية في عوكر ويقوم بمداهمة عدد من المنازل بين مجدل عنجر والصويري بعد أن تبين أن مطلق النار مقيم في مجدل عنجر
حلقة جديدة من برنامج فوق 18 تتناول مواضيع وملفات عدة تتابعونها الساعة 9:30 مساءً على قناة الجديد
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