إنطلاق صفارات الإنذار في الناصرة.. مراسل الجديد يوجز آخر التطورات جنوباً

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الحدود الجنوبية
الجيش الإسرائيلي
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مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في مدينة الناصرة للمرة الأولى منذ 8 تشرين الأول الماضي ونشاط كبير لسلاح الجو الإسرائيلي في الجليل
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