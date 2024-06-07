إنطلاق صفارات الإنذار في الناصرة.. مراسل الجديد يوجز آخر التطورات جنوباً

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس إسطفان لـ هنا بيروت: يبدو أن هناك مبادرة قطرية لم يُكشف عن تفاصيلها وبالنسبة لنا الملف الرئاسي موضوع لبناني ويجب أن يُنجز داخلياً بالأطر الدستورية