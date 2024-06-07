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الحرب اشتعلت داخل البيت الاسرائيلي.. ونتنياهو اسير حكومتين | التفاصيل في النشرة المسائية
2024-06-07 | 12:42
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الحرب اشتعلت داخل البيت الاسرائيلي.. ونتنياهو اسير حكومتين | التفاصيل في النشرة المسائية
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النشرة
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إنطلاق صفارات الإنذار في الناصرة.. مراسل الجديد يوجز آخر التطورات جنوباً
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