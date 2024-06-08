قمة ماكرون - بايدن.. إنتخابات الرئاسة اللبنانية ستحضر في البيان الختامي

تنعقد في قصر الإليزيه بعد ظهر اليوم قمةٌ فرنسية أميركية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وجو بايدن خلال زيارة دولة يجريها الى فرنسا، في أعقاب إحياء ذكرى إنزال النورماندي.

ويسعى الطرفان خلال الزيارة، التي تنطلق باستقبال رسمي لبايدن عند قوس النصر في باريس، الى إظهار عودة العلاقة بين البلدين الى سابق عهدها بعد سلسلة من التباينات خلال الأعوام الماضية.

ولن تغيب عن قمة ماكرون - بايدن القضايا الدولية الكبرى أبرزها الحرب في غزة وأوكرانيا.

وعلمت قناة "الجديد" أن لبنان سيكون حاضراً في محادثات الرئيسين وأن البيان الختامي سيتضمن فقرة تخصّ إنتخابات الرئاسة اللبنانية.