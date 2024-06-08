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خاص الجديد

حسام مطر: الحزب تكّيف و"إسرائيل" بحالة دهشة.. ماذا عن الصفقة؟

2024-06-08 | 04:10
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حسام مطر: الحزب تكّيف و&quot;إسرائيل&quot; بحالة دهشة.. ماذا عن الصفقة؟
حسام مطر: الحزب تكّيف و"إسرائيل" بحالة دهشة.. ماذا عن الصفقة؟

أكد المتخصّص في العلاقات الدولية والدراسات الأوروبية حسام مطر أن "فكرة الحرب الواسعة في لبنان لا تزال مستبعدة رغم كل التهويل ولكن التصعيد إحتمال مطروح بشكل دائم".

مطر، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج الحدث، قال إنه "يمكن أن يحصل تصعيد ما يسبق المفاوضات و"إسرائيل" صُدمت بضعف الجبهة الداخلية لديها وهذا ما سمح لحزب الله بأن يحمي البيئة في لبنان"، مشيراً الى أنه "حتى إذا حصل أي تصعيد سيكون تصعيداً منضبطاً وهذا أيضاً ما يثير قلق الإسرائيلي".
كما ولفت الى أن "سقوف التصعيد الإسرائيلية منخفضة تحسباً لما سينتج عنه".
وأضاف أن "إدارة القتال في جنوب لبنان ستكون عبر تصعيد موازٍ للتصعيد الإسرائيلي ليس من ناحية العمق فقط بل من ناحية نوعية الأهداف أيضاً، مشدداً على أن "حزب الله خلال الـ 8 أشهر المنصرمة تكّيف وتحسّن وهو اليوم إمتلك المبادرة أكثر في الميدان وعطّل ما كان يعتقد الإسرائيلي أنها نقاط قوّة".
ورأى المتخصّص في العلاقات الدولية والدراسات الأوروبية أن "هناك نوع من الصدمة والإحباط والدهشة في "إسرائيل" من حجم قدرات حزب الله وجهوزيته وهذا الأمر عزّز فكرة إبعاد الحرب عن لبنان وصنع الأمن القومي"، موضحاً أن "ورقة الحرب الإقليمية لدى حزب الله هي جزء من الأمن القومي الذي يساهم التحالف مع إيران في تعزيزه أيضاً إذ أن العالم أجمع يقوم على فكرة الأمن المشترك".
في السياق، قال مطر إن "الدولة لم تصنع هوية واضحة في موضوع مواجهة العدو وهذا ما يجب أن يدفع الطرف الداخلي الآخر إذا كانت نيّته جدية الى الحوار من أجل تشخيص خصائص هذا العدو".
ومضى قائلاً: "حزب الله يحاول بناء معادلات جديدة فيما يخص الطيران الحربي الإسرائيلي".
وأكد مطر: "نحن في أقرب لحظة لإحتمال نجاح الصفقة مقارنةً مع الفترة السابقة"، معتبراً أنه "وصلنا الى لحظة الحقيقة في هذه الحرب".
حسام مطر: الحزب تكّيف و"إسرائيل" بحالة دهشة.. ماذا عن الصفقة؟

خاص الجديد

محليات

الحدث

حسام مطر

جنوب لبنان

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الحدث - حسام مطر - الحلقة الكاملة
حسام مطر لـ الجديد: إدارة القتال ستكون عبر تصعيد موازٍ للتصعيد الإسرائيلي ليس من ناحية العمق فقط بل بنوعية الأهداف أيضاً

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