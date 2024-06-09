مصادر كتلة الاعتدال للجديد: في حال عدم التوافق على التشاور تعول الكتلة على اتفاق المسيحيين على لائحة من الأسماء الرئاسية وتعمل حينها من خلال دورها الوسطي على تأمين إجماع وطني أو توافق على أحد الأسماء