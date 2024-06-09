مصادر نيابية للجديد: نستبعد نجاح مبادرة باسيل على اعتباره طرفا وليس وسطيا أو حياديا خصوصا أنه لا يزال من محور المقاومة وهو يختلف معه فقط على ملف رئاسة الجمهورية