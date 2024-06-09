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وئام وهاب لـ وهلق شو: المعركة ليست كيفية إنهاء حرب غزة وإنما بقاء إسرائيل أو عدم بقائها وإيران ترى فرصة حقيقية في ما يحصل لتوجيه ضربة كبيرة لاسرائيل
2024-06-09 | 16:07
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وئام وهاب لـ وهلق شو: المعركة ليست كيفية إنهاء حرب غزة وإنما بقاء إسرائيل أو عدم بقائها وإيران ترى فرصة حقيقية في ما يحصل لتوجيه ضربة كبيرة لاسرائيل
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وئام وهاب لـ وهلق شو: المعركة ليست كيفية إنهاء حرب غزة وإنما بقاء إسرائيل أو عدم بقائها وإيران ترى فرصة حقيقية في ما يحصل لتوجيه ضربة كبيرة لاسرائيل
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