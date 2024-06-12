عاجل
بلينكن: نحاول منع التصعيد في جنوب لبنان ولا أحد يرغب في حرب جديدة هناك
بلينكن: نحاول منع التصعيد في جنوب لبنان ولا أحد يرغب في حرب جديدة هناك
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
36
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:17
فيديو.. تاكسي جوي لنقل الحجاج!
05:49
بالصورة - حزب الله نعى إثنين فقط بلقب "القائد" منذ 8 أكتوبر.. من هما؟
02:42
بالفيديو - اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا
13:16
حسام جنيد يعتزل الفن لأسباب مفاجئة.. اليكم التفاصيل!
10:22
انتحار طالبة بعد طردها من امتحان الثانوية العامة بسبب الغش
خاص الجديد
مراسل الجديد: وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى كليمنصو للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط
2024-06-12 | 04:52
A-
A+
مراسل الجديد: وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى كليمنصو للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: وصول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
مراسلة الجديد: وصول السفراء الأربعة القطري والفرنسي والسعودي والمصري للقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في دارته في البياضة
وصول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد من التيار الى بكركي للقاء البطريرك الراعي
مراسل الجديد: وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى كليمنصو للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط
خاص الجديد
محليات
الجديد:
التيار
الوطني
جبران
باسيل
كليمنصو
للقاء
الحزب
التقدمي
الاشتراكي
تيمور
جنبلاط
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة مركبا
مراسل الجديد: غارة حربية إسرائيلية عنيفة على جنوب بلدة زبقين
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:10
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة مركبا
06:10
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة مركبا
04:03
مراسل الجديد: غارة حربية إسرائيلية عنيفة على جنوب بلدة زبقين
04:03
مراسل الجديد: غارة حربية إسرائيلية عنيفة على جنوب بلدة زبقين
2024-06-11
ناصر شرارة: مصادر في الخماسية غير متفائلة والاهتمام الاميركي يتركز على الحدود البرية
2024-06-11
ناصر شرارة: مصادر في الخماسية غير متفائلة والاهتمام الاميركي يتركز على الحدود البرية
يحدث الآن
عربي و دولي
09:12
بلينكن: نحاول منع التصعيد في جنوب لبنان ولا أحد يرغب في حرب جديدة هناك
فن
09:08
قرار مفاجئ من ليلى عبد الله بعد الكشف عن علاقتها بـ جو جوناس
محليات
08:41
الحزب يرد مجدداً: سنزيد من عملياتنا "كماً ونوعاً" ضد العدو
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-06-08
بالفيديو - سامي الجميّل لـ حزب الله: سلّم سلاحك!
2024-06-11
لبنان يواجه بنغلادش الليلة في ختام مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة
05:12
حزب الله: إستهدفنا التجهيزات التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابناها إصابة مباشرة
2024-04-21
كايل ووكر يُرحّب بطفله الرابع وينهي أزمة خيانته الزوجية
2024-06-10
بالفيديو - العثور على امرأة.. في بطن ثُعبان!
2024-06-09
خارطة طريق اميركية- فرنسية: لانهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.. ولوقف فوري لإطلاق النار في غزة
بالفيديو
بالفيديو
07:26
الحزب أشـعل المستوطنات صباحاً عقب العدوان الاسرائيلي على جويا
06:25
الحدث - بلال خالد - 12-6-2024
05:34
باسيل وتيمور جنبلاط معاً بـ لقاء في كليمنصو.. وهذه الكواليس
05:30
لحظة بـ لحظة وبعد رد الحزب.. الجديد تنقل المستجدات من الجبهة الجنوبية
04:59
بلال خالد: كل صحافي فلسطيني مطلوب للجيش الاسرائيلي
04:56
بلال خالد : ما يحصل في القطاع بمثابة "تطهير عرقي"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
10:22
انتحار طالبة بعد طردها من امتحان الثانوية العامة بسبب الغش
منوعات
10:22
انتحار طالبة بعد طردها من امتحان الثانوية العامة بسبب الغش
محليات
14:31
بالفيديو - لحظة استهداف مسيّرة اسرائيلية لمنزل في بلدة جويا
محليات
14:31
بالفيديو - لحظة استهداف مسيّرة اسرائيلية لمنزل في بلدة جويا
محليات
07:56
الحزب ينشر صوراً للشهيد المُلقب بـ "الحاج أبو طالب"
محليات
07:56
الحزب ينشر صوراً للشهيد المُلقب بـ "الحاج أبو طالب"
محليات
17:16
مراسل الجديد: إستشهاد القيادي العسكري الرفيع في حزب الله الملقب بـ"أبو طالب" من بلدة عدشيت إضافة الى ثلاثة اخرين في الغارة على جويا
محليات
17:16
مراسل الجديد: إستشهاد القيادي العسكري الرفيع في حزب الله الملقب بـ"أبو طالب" من بلدة عدشيت إضافة الى ثلاثة اخرين في الغارة على جويا
محليات
14:55
بالفيديو - آثار الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة جويا
محليات
14:55
بالفيديو - آثار الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة جويا
محليات
03:37
بأقل من ساعة واحدة 3 بيانات للحزب.. إليكم الرد على عدوان جويا!
محليات
03:37
بأقل من ساعة واحدة 3 بيانات للحزب.. إليكم الرد على عدوان جويا!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024