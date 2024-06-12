عاجل
مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن قلقة من تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله وتسعى جاهدة لمنع حرب شاملة
مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن قلقة من تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله وتسعى جاهدة لمنع حرب شاملة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:17
فيديو.. تاكسي جوي لنقل الحجاج!
05:49
بالصورة - حزب الله نعى إثنين فقط بلقب "القائد" منذ 8 أكتوبر.. من هما؟
02:42
بالفيديو - اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا
2024-06-11
حسام جنيد يعتزل الفن لأسباب مفاجئة.. اليكم التفاصيل!
2024-06-11
انتحار طالبة بعد طردها من امتحان الثانوية العامة بسبب الغش
خاص الجديد
مصادر دبلوماسية للجديد: المرحلة الجديدة ستشهد انخفاضا بوتيرة الاعمال العسكرية في غزة إلأ أنّ وقف اطلاق النار في القطاع قد لا ينسحب فوراً ومباشرةً على لبنان
2024-06-12 | 13:17
A-
A+
مصادر دبلوماسية للجديد: المرحلة الجديدة ستشهد انخفاضا بوتيرة الاعمال العسكرية في غزة إلأ أنّ وقف اطلاق النار في القطاع قد لا ينسحب فوراً ومباشرةً على لبنان
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية للجديد: اقامة طاولة حوار لبناني لبناني في باريس هي فكرة طرحت على الفرنسيين وقوبلت بالرفض على اعتبار ان لبنان لا يمر بازمة دستورية ولا بأزمة امنية داخلية
مصادر دبلوماسية للجديد: فريقا عمل كل من الرئيسين بايدن وماكرون سيكونان حاضران في القمة الاميركية الفرنسية حيث سيجتمعان لمناقشة الوضع الراهن لحرب غزة وللوضع اللبناني من الرئاسة إلى الحدود
مصادر دبلوماسية للجديد: الفشل في انتخاب رئيس يمسك بملف الحدود للبدء بالتفاوض الرسمي مع الدولة اللبنانية سيؤدي إلى تصعيد اسرائيلي في لبنان وحتى الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع منعه
مصادر دبلوماسية للجديد: المرحلة الجديدة ستشهد انخفاضا بوتيرة الاعمال العسكرية في غزة إلأ أنّ وقف اطلاق النار في القطاع قد لا ينسحب فوراً ومباشرةً على لبنان
خاص الجديد
دبلوماسية
للجديد:
المرحلة
الجديدة
ستشهد
انخفاضا
بوتيرة
الاعمال
العسكرية
اطلاق
النار
القطاع
ينسحب
فوراً
ومباشرةً
لبنان
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: غارة حربية إسرائيلية عنيفة على جنوب بلدة زبقين
ناصر شرارة: مصادر في الخماسية غير متفائلة والاهتمام الاميركي يتركز على الحدود البرية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:08
أسرار وإعترافات جريئة بحلقة جديدة من "إعترافات مع ريتا".. بعد قليل على الجديد
14:08
أسرار وإعترافات جريئة بحلقة جديدة من "إعترافات مع ريتا".. بعد قليل على الجديد
13:20
مصادر الجديد: الكلام عن ترشيح القاضية غادة عون مكان النائب آلان عون في بعبدا الهدف منه التشويش لا سيما أنّ القاضية عون لا تزال في السّلك وايّ حديث عن تبنِّي التيار لها في الحياة السياسية مبكر جداً
13:20
مصادر الجديد: الكلام عن ترشيح القاضية غادة عون مكان النائب آلان عون في بعبدا الهدف منه التشويش لا سيما أنّ القاضية عون لا تزال في السّلك وايّ حديث عن تبنِّي التيار لها في الحياة السياسية مبكر جداً
13:19
مصادر سياسية للجديد: النائب الان عون سبق ان استُدعيَ أكثر من مرة دون ان يلبّي الاستدعاء وقرار فصله يُفترض ان يتخذه الرئيس عون في الاسبوعين المقبلين في حال استمراره بعدم المُثول
13:19
مصادر سياسية للجديد: النائب الان عون سبق ان استُدعيَ أكثر من مرة دون ان يلبّي الاستدعاء وقرار فصله يُفترض ان يتخذه الرئيس عون في الاسبوعين المقبلين في حال استمراره بعدم المُثول
يحدث الآن
عربي و دولي
16:09
مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن قلقة من تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله وتسعى جاهدة لمنع حرب شاملة
محليات
15:45
مولوي: نريد رئيسا للجمهورية يحمل مشروعا انقاذيا للبلد
عربي و دولي
15:38
وزير الأمن القومي الإسرائيلي مهاجما نتنياهو: لا يجب الرد على صواريخ لبنان بعمليات محدودة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-06-08
بالصورة - تحديث جديد من واتساب يزعج محبي "الخصوصية"
2024-06-04
بن غفير من كريات شمونة: يجب حرق معاقل "حزب الله" وإبادتها
2023-10-09
شذى حسون توجه رسالة اعتذار للجمهور العراقي
03:37
بأقل من ساعة واحدة 3 بيانات للحزب.. إليكم الرد على عدوان جويا!
2024-06-03
نتنياهو يناقش الصفقة مع بن غفير.. وسموتريتش يبحث بقاءه في الحكومة
2024-05-25
مقدمة النشرة المسائية 25-05-2024
بالفيديو
بالفيديو
14:40
جورج صليبي يكشف معلومات مفاجئة عن دراسته قبل الإعلام والصحافة تأرضي أهلي ومش حالي
14:38
جورج صليبي يكشف سر استمراره 23 عاماً ضمن عائلة الجديد هالمكان عطيته بصدق وجهد ومسؤولية
13:21
النشرة الجوية 12-06-2024
13:10
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2024
11:43
اول ظهور لـ خطيب شيرين عبد الوهاب بعد اعلان ارتباطهما وشيرين تكشف موعد الزفاف
10:06
هنا بيروت - خليل الجميّل - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:56
الحزب ينشر صوراً للشهيد المُلقب بـ "الحاج أبو طالب"
محليات
07:56
الحزب ينشر صوراً للشهيد المُلقب بـ "الحاج أبو طالب"
محليات
05:49
جعجع يتوجّه لبري.. بتعليق ساخر!
محليات
05:49
جعجع يتوجّه لبري.. بتعليق ساخر!
عربي و دولي
05:02
إعلام أميركي ينقل رسالة من السنوار: لو كنتُ أعلم!
عربي و دولي
05:02
إعلام أميركي ينقل رسالة من السنوار: لو كنتُ أعلم!
محليات
17:16
مراسل الجديد: إستشهاد القيادي العسكري الرفيع في حزب الله الملقب بـ"أبو طالب" من بلدة عدشيت إضافة الى ثلاثة اخرين في الغارة على جويا
محليات
17:16
مراسل الجديد: إستشهاد القيادي العسكري الرفيع في حزب الله الملقب بـ"أبو طالب" من بلدة عدشيت إضافة الى ثلاثة اخرين في الغارة على جويا
محليات
08:16
إجراءات من كهرباء لبنان وبيان.. ماذا جاء فيه؟
محليات
08:16
إجراءات من كهرباء لبنان وبيان.. ماذا جاء فيه؟
محليات
03:37
بأقل من ساعة واحدة 3 بيانات للحزب.. إليكم الرد على عدوان جويا!
محليات
03:37
بأقل من ساعة واحدة 3 بيانات للحزب.. إليكم الرد على عدوان جويا!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024