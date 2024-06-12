مصادر سياسية للجديد: النائب الان عون سبق ان استُدعيَ أكثر من مرة دون ان يلبّي الاستدعاء وقرار فصله يُفترض ان يتخذه الرئيس عون في الاسبوعين المقبلين في حال استمراره بعدم المُثول