أسرار وإعترافات جريئة بحلقة جديدة من "إعترافات مع ريتا".. بعد قليل على الجديد

مصادر الجديد: الكلام عن ترشيح القاضية غادة عون مكان النائب آلان عون في بعبدا الهدف منه التشويش لا سيما أنّ القاضية عون لا تزال في السّلك وايّ حديث عن تبنِّي التيار لها في الحياة السياسية مبكر جداً