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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت اطراف مرجعيون لجهة دبين وجبل الريحان
2024-06-13 | 06:25
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت اطراف مرجعيون لجهة دبين وجبل الريحان
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خاص الجديد
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الجديد:
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