الميدان الجنوبي.. مراسل الجديد مستمرّ في مواكبة آخر المستجدات

مراسلة الجديد: اللواء البيسري غادر جلسة الحكومة بعدما عرض خطة البنك الدولي بشأن النازحين وقد عرض الخطة "ب" التي تقوم على التمييز بين المسجلين في المنظمات الدولية وغير المسجلين لفرز النازحين