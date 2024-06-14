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الميدان الجنوبي.. مراسل الجديد مستمرّ في مواكبة آخر المستجدات
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الميدان الجنوبي.. مراسل الجديد مستمرّ في مواكبة آخر المستجدات
الميدان الجنوبي.. مراسل الجديد مستمرّ في مواكبة آخر المستجدات
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة دير سريان
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