عاجل
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
33 o
AlJadeedTv
الجنوب
31 o
AlJadeedTv
الشمال
34 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
32 o
AlJadeedTv
كسروان
33 o
AlJadeedTv
متن
33 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خاص الجديد

علاء جليلاتي: الحزب لن يبادر لفتح حرب شاملة

2024-06-15 | 09:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
علاء جليلاتي: الحزب لن يبادر لفتح حرب شاملة
علاء جليلاتي: الحزب لن يبادر لفتح حرب شاملة

قال المستشار السياسي لرئيس تيار الكرامة علاء جليلاتي إنه "من الممكن أن تكون هذه المعركة التي نشهدها في المنطقة هي الأخيرة مع العدو الإسرائيلي"، موضحاً أن "حزب الله يشكل تهديداً مضاعفاً لـ "إسرائيل" عما تشكله حماس ولو لم يقم الحزب بخطوته المتعلّقة بمساندة غزة لكانت "إسرائيل" إنتهت من القطاع وهاجمت لبنان".

جليلاتي، وفي حديث له عبر قناة "الجديد" ضمن برنامج هنا بيروت، أكد أن "عودة المبعوث الأميركي أموس هوكستين الى المنطقة في الوقت الراهن لا علاقة لها بالقرار 1701 بل تهدف الى تبريد الجبهة الجنوبية"، كاشفاً أن "حسين الخليل المعاون السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أخبرنا أن الحزب لن يبادر لفتح معركة شاملة في الجبهة الجنوبية وطمأننا على معنويات المقاتلين المرتفعة هناك".
وأشار إلى أنه "لا مشكلة لدينا بتطبيق القرار 1701 وكل الخروقات في السابق كانت تحصل من قبل إسرائيل"، مشدداً على أن "المقاومة في لبنان وفلسطين ستنتصر وهي من ستفرض شروطها". 
من جهة أخرى، لفت المستشار السياسي لرئيس تيار الكرامة الى أن "الطائفة السنيّة تشعر بالغبن لعدم إشراكها في عملية رسم ملامح المرحلة المقبلة في لبنان"، مشدداً على أنه "لن نقبل بتهميشنا".
وتابع: "ما كان يحصل بين كل الأفرقاء هو "ميني حوار" والوحيد الرافض للحوار والمعطّل للإنتخابات الرئاسية هو حزب القوات اللبنانية.. ولا مشكلة لدينا بعدم حضور القوات الحوار ويمكن تأمين الميثاقية بحضور 86 نائباً"، معتبراً أنه "سنذهب الى تسوية حكماً وسنجلس على الطاولة للإتفاق بشأن الإستحقاقات في البلد".
وأضاف أن "الميدان هو الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة، ولا حديث عن الرئاسة الا بعد إنتهاء الأحداث في المنطقة". 
في السياق، أكد جليلاتي أن "مرشحنا الطبيعي والإستراتيجي لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية"، موضحاً أن "ما نعلمه أن السعودية لم تفرض على أي فريق أي توجيهات بشأن الإنتخابات الرئاسية في لبنان".
 
علاء جليلاتي: الحزب لن يبادر لفتح حرب شاملة

خاص الجديد

محليات

علاء جليلاتي

جنوب لبنان

حزب الله

الإنتخابات الرئاسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاهد - كميل شمعون: هؤلاء مستعدون للمشاركة مع الـ 20 الف مقاتل
حرائق شبعا تتمدّد وألسنة اللّهب تهدد المنازل.. التفاصيل مع مراسل الجديد

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024