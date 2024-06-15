عاجل
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:20
فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!
09:34
شاهد - كميل شمعون: هؤلاء مستعدون للمشاركة مع الـ 20 الف مقاتل
06:16
كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان
06:09
ريهام سعيد تطل على الاعلام اللبناني لأول مرة في أجرأ حوار الليلة في كتاب الشهرة
05:41
شاهد - ميلوني وماكرون.. إستقبال بارد ونظرات غريبة
خاص الجديد
هنا بيروت - علاء جليلاتي - الحلقة الكاملة
2024-06-15 | 10:09
A-
A+
هنا بيروت - علاء جليلاتي - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - علاء جليلاتي - الحلقة الكاملة
مقالات ذات صلة
هنا بيروت - علاء جليلاتي - 2-5-2024
علاء جليلاتي: الحزب لن يبادر لفتح حرب شاملة
هنا بيروت - ساسين ساسين - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - علاء جليلاتي - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
محليات
هنا بيروت
علاء جليلاتي
العودة الى الأعلى
علاء جليلاتي: الحزب لن يبادر لفتح حرب شاملة
حرائق شبعا تتمدّد وألسنة اللّهب تهدد المنازل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:42
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
12:42
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
12:41
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
12:41
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
12:41
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
12:41
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
يحدث الآن
خاص الجديد
12:42
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
12:41
محاولات لانعاش سد بسري بعد مطالبة البنك الدولي باستعادة امواله | التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
12:41
كميل شمعون الحفيد يستحضر المقاومة المسيحية | التفاصيل في النشرة المسائية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:25
مسؤول حكومي إيراني: السويد تفرج عن المسؤول الإيراني السابق حميد نوري
2024-06-13
مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات عن الغارة التي استهدفت مبنى بين دير قانون النهر وجناتا
05:49
الراعي: البلاد لا تتحمّل أي تأخير
06:16
كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان
07:05
في إطار الرد على عملية الإغتيال في جويا ... مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة خربة ماعر
2023-12-11
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2023
بالفيديو
بالفيديو
10:09
هنا بيروت - علاء جليلاتي - الحلقة الكاملة
08:20
تعرف مع الخبير قوي على ابرز أنواع حرامية "الموتسيكلات" والموديلات المعرضة للسرقة
16:34
حرائق شبعا تتمدّد وألسنة اللّهب تهدد المنازل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
13:43
النشرة الجوية 14-06-2024
13:30
مقدمة النشرة المسائية 14-06-2024
2024-06-14
مستجدات الساحة الجنوبية.. التفاصيل مع مراسل الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:38
اللواء: رسالة قطرية الى لبنان .. "بمثابة إنذار جدي"
محليات
01:38
اللواء: رسالة قطرية الى لبنان .. "بمثابة إنذار جدي"
عربي و دولي
05:21
إحترقوا داخل المركبة وهم نيام.. تفاصيل مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح
عربي و دولي
05:21
إحترقوا داخل المركبة وهم نيام.. تفاصيل مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح
محليات
15:45
جيش "إسرائيل" ينتظر "الضوء الأخضر" للهجوم على لبنان
محليات
15:45
جيش "إسرائيل" ينتظر "الضوء الأخضر" للهجوم على لبنان
عربي و دولي
16:08
إنتحار ضباط وجنود.. آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من إضطراب ما بعد الصدمة
عربي و دولي
16:08
إنتحار ضباط وجنود.. آلاف الجنود الإسرائيليين يعانون من إضطراب ما بعد الصدمة
خاص الجديد
09:34
شاهد - كميل شمعون: هؤلاء مستعدون للمشاركة مع الـ 20 الف مقاتل
خاص الجديد
09:34
شاهد - كميل شمعون: هؤلاء مستعدون للمشاركة مع الـ 20 الف مقاتل
عربي و دولي
08:39
مقتل 3 إسرائيليين في مصر.. إليكم التفاصيل
عربي و دولي
08:39
مقتل 3 إسرائيليين في مصر.. إليكم التفاصيل
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024