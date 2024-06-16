ريشار قيومجيان: نرفض الحرب التي جرّنا اليها الحزب

قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان إن "موقفنا ثابت بشأن ما يحصل ونحن ضدّ أي حرب عبثية ونقف خلف الجيش اللبناني للدفاع عن لبنان والتصدي لأي عدوان".

قيومجيان، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج الحدث، أكد أنه "يتمّ إعداد تسويات في المنطقة وللأسف الشعب اللبناني هو الذي يدفع الثمن المجاني وهذا الأمر لا يجوز إذ أنه لا يحق لأي طرف جرّنا الى حرب أو إبرام إتفاقات".

وتابع: "نرفض الحرب التي جرّنا اليها حزب الله ونحن غير ملزمين بأن نمشي بإستراتيجيته الخاطئة".