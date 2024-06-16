مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف المنطقة قرب الناقورة في القطاع الغربي

في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية

في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية