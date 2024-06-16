عاجل
في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية
في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية
هل شهد الجنوب على هدنه عيد غير معلنة؟ تفاصيل الجبهة مع الزميل طوني منصور في النشرة المسائية
هل شهد الجنوب على هدنه عيد غير معلنة؟ تفاصيل الجبهة مع الزميل طوني منصور في النشرة المسائية
هل تعود القروض الى المصارف؟ قول للزمان أرجع يا زمان | في النشرة المسائية بعد قليل
هل تعود القروض الى المصارف؟ قول للزمان أرجع يا زمان | في النشرة المسائية بعد قليل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:33
خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!
02:02
كمبيوتر خارق.. من خلايا دماغ بشري
01:50
متى تنحسر الكتل الحارة؟
13:55
بالفيديو - ولادة على جبل عرفات!
2024-06-15
فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!
خاص الجديد
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي أطلق قنابل حارقة في إتجاه الأحراج عند أطراف بلدة الناقورة ما تسبّب بحرائق في الأحراج
2024-06-16 | 06:15
A-
A+
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي أطلق قنابل حارقة في إتجاه الأحراج عند أطراف بلدة الناقورة ما تسبّب بحرائق في الأحراج
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي أطلق صاروخين من مسيرة بإتجاه إحدى الآليات على طريق بنت جبيل - كونين دون أن يصيبها ما أدى الى تضرّر سيارة مركونة الى جانب الطريق
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاّ باتجاه دراجة نارية في بلدة الناقورة وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يستهدف بلدة حولا بالقصف المدفعي
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي أطلق قنابل حارقة في إتجاه الأحراج عند أطراف بلدة الناقورة ما تسبّب بحرائق في الأحراج
خاص الجديد
محليات
الجديد:
العدو
الإسرائيلي
قنابل
حارقة
إتجاه
الأحراج
أطراف
الناقورة
تسبّب
بحرائق
الأحراج
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة كفرشوبا
الحدث - نبيه عواضة - الحلقة الكاملة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:45
في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية
12:45
في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية
12:44
هل شهد الجنوب على هدنه عيد غير معلنة؟ تفاصيل الجبهة مع الزميل طوني منصور في النشرة المسائية
12:44
هل شهد الجنوب على هدنه عيد غير معلنة؟ تفاصيل الجبهة مع الزميل طوني منصور في النشرة المسائية
12:43
هل تعود القروض الى المصارف؟ قول للزمان أرجع يا زمان | في النشرة المسائية بعد قليل
12:43
هل تعود القروض الى المصارف؟ قول للزمان أرجع يا زمان | في النشرة المسائية بعد قليل
يحدث الآن
خاص الجديد
12:45
في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية
خاص الجديد
12:44
هل شهد الجنوب على هدنه عيد غير معلنة؟ تفاصيل الجبهة مع الزميل طوني منصور في النشرة المسائية
خاص الجديد
12:43
هل تعود القروض الى المصارف؟ قول للزمان أرجع يا زمان | في النشرة المسائية بعد قليل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:44
هل شهد الجنوب على هدنه عيد غير معلنة؟ تفاصيل الجبهة مع الزميل طوني منصور في النشرة المسائية
07:00
وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية في نهاريا
2023-09-16
ولي العهد السعودي غادر سلطنة عمان
06:39
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف بلدة يارون
2023-06-04
عابد فهد يتحدث عن كواليس مشاركته مع كاريس بشار في "النار بالنار" ويكشف رأي زوجته
2024-01-07
زواج ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني واطلالتها حديث الجمهور.. تعرفوا على هوية العريس
بالفيديو
بالفيديو
10:08
مراسل الجديد يتابع التطورات الميدانية جنوب لبنان
09:41
تمام نور الدين: فرنسا تبقى "حليفاً" لإسرائيل .. وماكرون احدث فوضـى في البلاد
09:35
هنا بيروت - علي فضة - 16-6-2024
09:33
علي فضة : الحزب حريص على إدارة المعركة بحكمة
07:53
شاب يقبل يد رحمة رياض امام الجميع بغياب زوجها وردة فعلها تتصدر
07:50
دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني ترقص مع والدها في اول ظهور معه بعد خطوبتها
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:15
التدابير الامنية.. الجيش اللبناني يعلن: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا
محليات
15:15
التدابير الامنية.. الجيش اللبناني يعلن: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا
عربي و دولي
07:41
نتنياهو يهاجم الجيش الاسرائيلي.. إليكم الاسباب!
عربي و دولي
07:41
نتنياهو يهاجم الجيش الاسرائيلي.. إليكم الاسباب!
منوعات
13:55
بالفيديو - ولادة على جبل عرفات!
منوعات
13:55
بالفيديو - ولادة على جبل عرفات!
عربي و دولي
01:29
الجيش الإسرائيلي يعلن عن "هدنة تكتيكية"
عربي و دولي
01:29
الجيش الإسرائيلي يعلن عن "هدنة تكتيكية"
منوعات
06:33
خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!
منوعات
06:33
خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!
عربي و دولي
01:21
عملية القسام برفح.. إنتقادات إسرائيلية وتفاصيل جديدة تتكشّف
عربي و دولي
01:21
عملية القسام برفح.. إنتقادات إسرائيلية وتفاصيل جديدة تتكشّف
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024