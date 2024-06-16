الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
34
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:28
أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!
03:28
بالفيديو - 28 شخصاً عالقون في الهواء رأساً على عقب... وهكذا تم انقاذهم
13:23
لسبب غير متوقع.. المالديف تعلق قرار حظر دخول "الإسرائيليين"
2024-06-16
خلال تحدي جو بايدن.. ترامب يقع في "خطأ محرج"!
2024-06-16
كمبيوتر خارق.. من خلايا دماغ بشري
خاص الجديد
الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: نتنياهو والسنوار يخوضان حرباً عبثية وبايدن يخوض معركة انتخابية ولا مصلحة لثنائي الحرب بالتسوية المطروحة
2024-06-16 | 14:51
A-
A+
الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: نتنياهو والسنوار يخوضان حرباً عبثية وبايدن يخوض معركة انتخابية ولا مصلحة لثنائي الحرب بالتسوية المطروحة
مقالات ذات صلة
الكاتب السياسي جان_عزيز لـ وهلق_شو: نتنياهو بجنونه ووحشيته لديه القدرة بالذهاب إلى أبعد مدى
الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: قمة النورماندي لهذا العام لا تشبه قمة الـ 2004 ولا يمكن التعويل عليها لا لبنانياً ولا فلسطينياً
جان عزيز لـ وهلق شو: المعركة ليست في غزة بل في واشنطن بين ترامب وبايدن والمنافسة الإنتخابية هذه على أشلاء أهل غزة
الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: نتنياهو والسنوار يخوضان حرباً عبثية وبايدن يخوض معركة انتخابية ولا مصلحة لثنائي الحرب بالتسوية المطروحة
خاص الجديد
عربي و دولي
السياسي
نتنياهو
والسنوار
يخوضان
حرباً
عبثية
وبايدن
معركة
انتخابية
مصلحة
لثنائي
الحرب
بالتسوية
المطروحة
العودة الى الأعلى
وجدي العريضي يكشف معلومات مهمّة بشأن زيارة هوكشتاين
اهدن تحتفل بقديس جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:24
الصحافي رضوان عقيل لـ وهلق شو: قد نصل إلى عام 2026 دون إنتخاب رئيس و"بكون خلص البلد" وليتحمل المسؤولية الجميع
16:24
الصحافي رضوان عقيل لـ وهلق شو: قد نصل إلى عام 2026 دون إنتخاب رئيس و"بكون خلص البلد" وليتحمل المسؤولية الجميع
16:04
النائب سجيع عطية لـ وهلق شو: لم يظهر أي تطور جديد في الملف الرئاسي وقررنا إيقاف المبادرة في المرحلة الحالية كما إننا ندعو كل الأطراف لعدم الوقوف على الشكلّيات
16:04
النائب سجيع عطية لـ وهلق شو: لم يظهر أي تطور جديد في الملف الرئاسي وقررنا إيقاف المبادرة في المرحلة الحالية كما إننا ندعو كل الأطراف لعدم الوقوف على الشكلّيات
15:41
النائب غسان حاصباني لـ وهلق شو: جبران باسيل أخبر في الإجتماع مع المعارضة بأنه قد يدعم إنتخاب سمير جعجع وقال "انتبهوا شو بتحكوا لأنوا ممكن أعملها"
15:41
النائب غسان حاصباني لـ وهلق شو: جبران باسيل أخبر في الإجتماع مع المعارضة بأنه قد يدعم إنتخاب سمير جعجع وقال "انتبهوا شو بتحكوا لأنوا ممكن أعملها"
يحدث الآن
محليات
06:35
النائب فضل الله: التهويل على لبنان لا ينفع وعلى الادارة الأميركية وقف الحرب على القطاع
منوعات
06:28
أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!
محليات
06:20
مراسل الجديد: قصف مدفعي يستهدف اطراف بلدتي الجبين وشيحين جنوب لبنان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:28
أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!
2024-06-06
سقط من منحدر "شهير" في هذه المنطقة!
2023-08-08
اليكم حقيقة وفاة الفنان السوري عباس النوري
09:03
على الرغم من انتقاد قرار "الهدنة التكتيكية" .. الامم المتحدة تُرحّب!
2024-06-15
فيديو مخيف من مدينة ملاهٍ.. علقوا رأساً على عقب!
2024-06-13
انجي خوري تعلن خطوبتها وهذا موعد زفافها
بالفيديو
بالفيديو
05:31
مراسل الجديد يوافينا من حاصبيا بآخر تطورات الجبهة الجنوبية
03:31
غير عابئين بالاعتداءات الاسرائيلية.. اهالي الجنوب والقرى الحدودية يتفقدون منازلهم صبيحة العيد... مراسل الجديد ينقل المشهد:
13:19
النشرة الجوية 16-06-2024
13:16
مقدمة النشرة المسائية 16-06-2024
12:35
الجنوب يلتمس هدوء العيد.. الصورة والأحداث مباشرة من على الجبهة
10:08
مراسل الجديد يتابع التطورات الميدانية جنوب لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
10:58
فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل
فن
10:58
فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل
عربي و دولي
07:41
نتنياهو يهاجم الجيش الاسرائيلي.. إليكم الاسباب!
عربي و دولي
07:41
نتنياهو يهاجم الجيش الاسرائيلي.. إليكم الاسباب!
عربي و دولي
08:58
الخارجية الأردنية: وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين
عربي و دولي
08:58
الخارجية الأردنية: وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين
عربي و دولي
13:23
لسبب غير متوقع.. المالديف تعلق قرار حظر دخول "الإسرائيليين"
عربي و دولي
13:23
لسبب غير متوقع.. المالديف تعلق قرار حظر دخول "الإسرائيليين"
عربي و دولي
07:27
"مستوطنات الشمال تحولت إلى قرى أشباح" .. هذا ما نشره الاعلام الاسرائيلي!
عربي و دولي
07:27
"مستوطنات الشمال تحولت إلى قرى أشباح" .. هذا ما نشره الاعلام الاسرائيلي!
محليات
07:18
جنوب لبنان.. مراسل الجديد من قلب الحدث ينقل لنا الصورة الكاملة في عيد الاضحى
محليات
07:18
جنوب لبنان.. مراسل الجديد من قلب الحدث ينقل لنا الصورة الكاملة في عيد الاضحى
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024