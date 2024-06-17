أنظروا إلى الجنوب "يعيّد"... | التفاصيل في النشرة المسائية

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خاص الجديد
محليات
الجنوب
"يعيّد"...
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النشرة
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مراسل الجديد: المدفعية الاسرائيلية تقصف أطراف بلدتي كفرحمام وعيترون
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خالد الضاهر .. ممانع ويرفع صورة نصرالله | التفاصيل في النشرة المسائية
12:44
الجنوبيون تفقدوا بلداتهم.. "حي على الصلاة" بوجه العدو! | التفاصيل في النشرة المسائية
12:44
الجنوبيون تفقدوا بلداتهم.. "حي على الصلاة" بوجه العدو! | التفاصيل في النشرة المسائية
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"اسرائيل" تواصل غاراتها على القرى الجنوبية.. مراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات
11:41
كشفت الرسائل المحذوفة.. زوج خائن يقاضي آبل!
06:28
أكثر من 15 ألف إصابة.. والسبب "عيد الاضحى"!
2024-06-05
حزب الله: إستهدفنا بمحلقة انقضاضية مكان استقرار وتموضع جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي حققت إصابات مؤكدة في صفوفهم
بالفيديو
بالفيديو
15:12
فيديو.. ترقب انفجار ضخم في الفضاء يمكن رؤيته بالعين!
14:52
عابد فهد يتحدث لأول مرة عن مرضه الخـ ـطير
14:51
عابد فهد يتحدث لأول مرة عن قسوة والده
13:28
فيديو.. حريق ضخم يلتهم فندقا تاريخيا بالكامل في كاليفورنيا!
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مقدمة النشرة المسائية 17-06-2024
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