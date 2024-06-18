معلومات الجديد: رسالة "إسرائيلية" شديدة اللهجة واكثر خطورة يحملها معه هوكستين في جولته

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكستين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

واشارت معلومات الجديد ان هوكستين التقى قائد الجيش قبل توجهه الى عين التينة واللقاء دام لنصف ساعة.