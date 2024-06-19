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مراسل الجديد: مسيّرة مفخخة إنفجرت قرب سيارة في الوزاني ونجاة سائقها بعد أن رمى بنفسه خارج المركبة
2024-06-19 | 04:31
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مراسل الجديد: مسيّرة مفخخة إنفجرت قرب سيارة في الوزاني ونجاة سائقها بعد أن رمى بنفسه خارج المركبة
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مراسل الجديد: مسيّرة مفخخة إنفجرت قرب سيارة في الوزاني ونجاة سائقها بعد أن رمى بنفسه خارج المركبة
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