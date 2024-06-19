معلومات الجديد: هوكستين طمأن ميقاتي أن الأجواء إيجابية فيما يخص مبادرة بايدن التي تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وأن دولة قطر تسعى بكل جهدها لإتمام الأمر