معلومات الجديد: هوكستين أكد أن الأمور تحت السيطرة وأن الأجواء ما زالت ايجابية فيما يخصّ الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي

المحلّل السياسي فيصل عبد الساتر لـ الجديد: زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين الى لبنان جاءت ضمن سلّة إغراءات وشبه وعد بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الجوية لكن هذا الأمر كان مرفوضاً من قبل حزب الله الذي عبّر عن موقفه الثابت بضرورة وقف الحرب في غزة