ليلى نقولا: لا حرب مفتوحة في المرحلة الحالية

أكدت أستاذة العلاقات الدوليّة ليلى نقولا أن "فيديو حزب الله الأخير المتعلق بـ "الهدهد" له توقيت لافت"، مشيرةً الى أن "سقف تهديدات الرسائل التي ينقلها المبعوث الأميركي آموس هوكستين تنخفض".

نقولا، وفي حديث لها عبر قناة الجديد ضمن برنامج الحدث، قالت إن "لبنان ليس مهزوماً ليتمّ فرض الشروط عليه وهوكستين تلقى رسالة واضحة من حزب الله بأن نقل التهديد الإسرائيلي لا يعنينا"، موضحةً أن "الإسرائيلي ليس مجنوناً ونتنياهو يحاول ترميم خسارته وإطالة أمد الحرب وهو لا يستطيع وقف الحرب بدون الحصول على صورة نصر".

وتابعت: "لم يُسجّل على حزب الله أي فعل يمكن أن يُصنّف أنه جريمة حرب من 8 أكتوبر الى الآن"، مشددةً على أنه "لا حرب مفتوحة في لبنان في المرحلة الحالية طالما أن الجيش الإسرائيلي يضع الأولوية في غزة لكن بعد معركة القطاع كل الأمور مفتوحة".

ورأت نقولا أنه "لن يتم الإعلان عن هدنة في غزة قبل الإنتخابات الأميركية"، موضحةً أن "إسرائيل لا تحارب على جبهتين".

وأضافت: "إدارة بايدن تقوم اليوم بعملية توزيع الأدوار بخصوص الحرب في غزة إذ أن هناك إزدواجية في الخطاب الأميركي لإرضاء جميع الأطراف".