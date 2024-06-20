هل تُعفى القرى الجنوبيّة من رسوم الكهرباء والمياه؟.. مراسل الجديد يسأل وزير الطاقة

وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض لـ #الجديد: نرحب بالدعم لأهالي الجنوب المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي المتغطرس والاهم في هذه المرحلة هو الصمود لتخطي كل أنواع الخسارات