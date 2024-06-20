مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على سيارة على طريق حناويه في قضاء صور

معلومات الجديد: إجتماع السراي سيحمل معه رسالة من الحكومة اللبنانية لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة إيفو فرايسن فحواها "سنبدء بتطبيق جميع القوانين التي تنص على ترحيل جميع السوريين غير الشرعيين في لينان ولن تتهاون الحكومة بهذا الشأن"