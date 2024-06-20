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2024-06-19
شاهد - غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان
خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على سيارة على طريق حناويه في قضاء صور
2024-06-20 | 08:50
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مراسل الجديد: غارة إسرائيلية على سيارة على طريق حناويه في قضاء صور
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
إسرائيلية
سيارة
حناويه
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الحدث - شارل جبور - الحلقة الكاملة
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