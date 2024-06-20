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08:24
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01:53
طقس لبنان.. متى تنكفئ الكتل الحارة؟
01:51
هل تنبأت مصر بمسلسل سيمبسون؟.. تابوت مومياء يثير الجدل
2024-06-19
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وزير الطاقة جاهز لاعفاء المناطق الحدودية | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
2024-06-20 | 12:36
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وزير الطاقة جاهز لاعفاء المناطق الحدودية | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
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خاص الجديد
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بعد الحديث عن إقفال سفارة قبرص أبوابها.. بيان مرتقب من الخارجية
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13:04
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2024-06-13
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2024-06-04
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مصادر الجديد: الكلام عن ترشيح القاضية غادة عون مكان النائب آلان عون في بعبدا الهدف منه التشويش لا سيما أنّ القاضية عون لا تزال في السّلك وايّ حديث عن تبنِّي التيار لها في الحياة السياسية مبكر جداً
2023-10-11
جورجينا رودريغيز تدعم الفلسطينيين بصورة مؤثرة
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